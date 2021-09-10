890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
Сегодня 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
Сегодня 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
В Петрозаводске нашли пропавшего во вторник молодого мужчину
Сегодня 13:41
Парфенчиков греб на лодке полтора часа ради молитвы на острове (ФОТО) 16
Сегодня 10:13
Жители целого района в Петрозаводске до сих пор остаются без тепла 6
Сегодня 16:20
Фобос: Похолодание продолжит усиливаться 2
Сегодня 14:08
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Сегодня 14:00
Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска 3
Сегодня 16:56
Жесткая авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:44

Суд обязал граждан декларировать на таможне товары, которые везут не для себя

Новости. Общество
20:30, 15 Сентября 2021
фото: © Marina Lystseya

Новости партнеров

Девятый кассационный суд общей юрисдикции обязал граждан декларировать багаж, который они провезли через границу по просьбе знакомых.

Фраза «ой, не знаю, что в этой коробке, попросили привезти знакомые» теперь будет стоить крупного штрафа с конфискацией коробки со всем содержимым. И это в том случае, если в коробке нет ни чего-то незаконного, ни коммерческого. А лежит (и едет) исключительно товар для личного пользования. В противном случае разговор будет строже, пишет «Российская газета».

На практике же наказать могут даже за алкоголь, который человек привез не для себя, пусть и в разрешенных законом объемах. Так что три литра чужого виски или коробка с запчастями для соседской сантехники вполне могут довести до суда. Принципиальное разъяснение прозвучало в свежем обзоре судебной практики Девятого кассационного суда. Повод говорить о себе — в назидание другим — дала гражданка Х. из Приморского края. Ее, судя по всему, подвела отзывчивость: не смогла отказать, когда попросили по дружбе привезти из Китая небольшую коробку. Весом в 8 килограммов.

«В ходе таможенного контроля Х. пояснила, что везет в сопровождаемом багаже товары, приобретенные в Китайской Народной Республике для личного пользования, за исключением коробки с сантехникой, которую перемещает по просьбе знакомой, и что находится в коробке, она не знает, — говорится в обзоре. — В результате досмотра сопровождаемого багажа в указанной картонной коробке обнаружены товары в количестве 22 наименований».

Ничего кроме сантехники в коробке не было. Товар для личного пользования, все в пределах разрешенных норм. Однако то, что коробка чужая, очень не понравилось таможенникам. Они привлекли женщину по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». То есть претензия в том, что женщина не подала декларацию, раз что-то везет не для себя. Штраф за попытку пройти мимо таможенников без декларации, когда она нужна, начисляется в размере от одной до двукратной стоимости товара. Плюс — возможна конфискация. Так что и посылку не довезешь, и без денег останешься.

Кассационный суд, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что претензии обоснованы. Человек должен держать на границе ответ за чужое добро.

Если человек не любит формальностей на границе и хочет ходить «зеленым коридором», ему надо стать эгоистом и отказывать в просьбах что-то привезти.

В своем обзоре суд пояснил, что в данном случае «перемещаемый через таможенную границу товар сопровождался способом, не предусмотренным положениями Таможенного кодекса ЕАЭС для указанных целей, а именно — физическим лицом, не являющимся ни собственником этого товара, ни его перевозчиком.

«Между тем по смыслу положений подпункта 1 пункта 3 статьи 256 ТК ЕАЭС товар для личного пользования может перемещаться через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже только тем физическим лицом, для удовлетворения личных семейных потребностей которого он предназначен».

Иными словами, везешь свое — смело иди по зеленой дорожке. Лежит в багаже чужое? Иди и декларируй. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Девятый кассационный суд включил данный пример в свой обзор судебной практики, где выразился предельно четко.

«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного, семейного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой административную ответственность», сказано в документе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»