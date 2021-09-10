Суд обязал граждан декларировать на таможне товары, которые везут не для себя

Девятый кассационный суд общей юрисдикции обязал граждан декларировать багаж, который они провезли через границу по просьбе знакомых.

Фраза «ой, не знаю, что в этой коробке, попросили привезти знакомые» теперь будет стоить крупного штрафа с конфискацией коробки со всем содержимым. И это в том случае, если в коробке нет ни чего-то незаконного, ни коммерческого. А лежит (и едет) исключительно товар для личного пользования. В противном случае разговор будет строже, пишет «Российская газета».

На практике же наказать могут даже за алкоголь, который человек привез не для себя, пусть и в разрешенных законом объемах. Так что три литра чужого виски или коробка с запчастями для соседской сантехники вполне могут довести до суда. Принципиальное разъяснение прозвучало в свежем обзоре судебной практики Девятого кассационного суда. Повод говорить о себе — в назидание другим — дала гражданка Х. из Приморского края. Ее, судя по всему, подвела отзывчивость: не смогла отказать, когда попросили по дружбе привезти из Китая небольшую коробку. Весом в 8 килограммов.

«В ходе таможенного контроля Х. пояснила, что везет в сопровождаемом багаже товары, приобретенные в Китайской Народной Республике для личного пользования, за исключением коробки с сантехникой, которую перемещает по просьбе знакомой, и что находится в коробке, она не знает, — говорится в обзоре. — В результате досмотра сопровождаемого багажа в указанной картонной коробке обнаружены товары в количестве 22 наименований».

Ничего кроме сантехники в коробке не было. Товар для личного пользования, все в пределах разрешенных норм. Однако то, что коробка чужая, очень не понравилось таможенникам. Они привлекли женщину по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». То есть претензия в том, что женщина не подала декларацию, раз что-то везет не для себя. Штраф за попытку пройти мимо таможенников без декларации, когда она нужна, начисляется в размере от одной до двукратной стоимости товара. Плюс — возможна конфискация. Так что и посылку не довезешь, и без денег останешься.

Кассационный суд, изучив обстоятельства, пришел к выводу, что претензии обоснованы. Человек должен держать на границе ответ за чужое добро.

Если человек не любит формальностей на границе и хочет ходить «зеленым коридором», ему надо стать эгоистом и отказывать в просьбах что-то привезти.

В своем обзоре суд пояснил, что в данном случае «перемещаемый через таможенную границу товар сопровождался способом, не предусмотренным положениями Таможенного кодекса ЕАЭС для указанных целей, а именно — физическим лицом, не являющимся ни собственником этого товара, ни его перевозчиком.

«Между тем по смыслу положений подпункта 1 пункта 3 статьи 256 ТК ЕАЭС товар для личного пользования может перемещаться через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже только тем физическим лицом, для удовлетворения личных семейных потребностей которого он предназначен».

Иными словами, везешь свое — смело иди по зеленой дорожке. Лежит в багаже чужое? Иди и декларируй. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Девятый кассационный суд включил данный пример в свой обзор судебной практики, где выразился предельно четко.

«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного, семейного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой административную ответственность», сказано в документе.