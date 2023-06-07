Суд обязал мэрию и коммунальщиков Петрозаводска заняться санитарной охраной Онего

Такие же требования прокурора удовлетворены в отношении озера Янисъярви и Путкинского водохранилища в Сортавальском и Кемском районах.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура пытается принудить пользователей водных ресурсов разрабатывать проекты зон санитарной охраны.
Так, по иску природоохранного прокурора Петрозаводский горсуд постановил обязать администрацию города и АО «ПКС-Водоканал» разработать проект зон санитарной охраны Онежского озера.
Аналогичные требования прокурора удовлетворены в отношении озера Янисъярви и Путкинского водохранилища, расположенных в Сортавальском и Кемском районах соответственно, заявили в прокуратуре Карелии.
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