Суд обязал мэрию и коммунальщиков Петрозаводска заняться санитарной охраной Онего

Такие же требования прокурора удовлетворены в отношении озера Янисъярви и Путкинского водохранилища в Сортавальском и Кемском районах.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура пытается принудить пользователей водных ресурсов разрабатывать проекты зон санитарной охраны.

Так, по иску природоохранного прокурора Петрозаводский горсуд постановил обязать администрацию города и АО «ПКС-Водоканал» разработать проект зон санитарной охраны Онежского озера.

Аналогичные требования прокурора удовлетворены в отношении озера Янисъярви и Путкинского водохранилища, расположенных в Сортавальском и Кемском районах соответственно, заявили в прокуратуре Карелии.