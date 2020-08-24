Суд обязал местную администрацию в Карелии до весны создать новое кладбище

Прокуратура заинтересовалась вопросом организации службы похоронного дела и созданием нового кладбища в Медвежьегорском районе.

На администрацию Медвежьегорского муниципального района возложили обязанность в срок до 1 декабря 2020 года организовать на территории района специализированную службу по вопросам похоронного дела. А до 1 марта 2021 года – создать новое место погребения, соответствующее этическим, санитарным и экологическим требованиям.

Местные власти подали апелляцию. Но Верховный суд Карелии оставил решение без изменения.