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Суд обязал местную администрацию в Карелии до весны создать новое кладбище

Новости. Общество
08:30, 25 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов
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Прокуратура заинтересовалась вопросом организации службы похоронного дела и созданием нового кладбища в Медвежьегорском районе.

На администрацию Медвежьегорского муниципального района возложили обязанность в срок до 1 декабря 2020 года организовать на территории района специализированную службу по вопросам похоронного дела. А до 1 марта 2021 года – создать новое место погребения, соответствующее этическим, санитарным и экологическим требованиям.

Местные власти подали апелляцию. Но Верховный суд Карелии оставил решение без изменения. 

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