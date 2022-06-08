Суд обязал районные власти в Карелии выплатить 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака

В Сегежском районе суд обязал местные власти выплатить несовершеннолетней 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после нападения бродячей собаки.

На своей странице в соцсети детский омбудсмен Карелии Генадий Сараев опубликовал решение Сегежского городского суда, который рассмотрел иск прокурора Сегежского района, действующего в интересах несовершеннолетней, о взыскании компенсации морального вреда.

На несовершеннолетнюю девочку напала бродячая собака, которая укусила ее за правую руку. Собака, укусившая ребенка, была бездомной, с желтым чипом (маркировкой) в ухе, без ошейника, находилась в стае с другими бродячими собаками. В Сегежской ЦРБ пострадавшей была оказана медицинская помощь.

При нападении собаки девочка испытала физическую боль, сильный испуг и стресс, чувство незащищенности, плакала, ей были причинены травмы, физические и нравственные страдания.

По результатам обследования психоэмоционального состояния у несовершеннолетней выявлен повышенный уровень тревожности, страх перед нападением собаки, имеется психологическая травма.

На основании изложенного истец просил взыскать с администрации Сегежского района компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с администрации Сегежского района в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

При этом размер компенсации морального вреда был определен судом с учетом степени нравственных и физических страданий ребенка, возраста ребенка, обстоятельства дела, объема оказанной медицинской помощи, требования разумности и справедливости.