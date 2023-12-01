Суд обязал власти района в Карелии устранить нарушения в сфере водоснабжения

В Пудожском районе не подготовили техзадание для инвестиционных программ. Сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка законодательства в сфере организации водоснабжения провели сотрудники прокуратуры в Пудожском районе. Выяснилось, что местная администрация не подготовила техзадания по разработке инвестиционных программ для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

В адрес главы района прокуратура внесла представление, но в итоге нарушение не устранили. Поэтому прокурор района обратился в суд с иском.

Суд признал бездействие местной администрации незаконным. Теперь местные власти обязаны подготовить техзадания на разработку инвестиционных программ до апреля 2024 года.