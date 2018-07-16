Суд обязал жительницу Олонца выделить часть квартиры внуку

По теме
Загрузка...
Олонецкий районный суд удовлетворил иск прокурора к местной жительнице о признании за ее несовершеннолетним внуком права собственности в квартире, сообщает прокуратура Карелии.
Прокуратура района установила, что ранее жительнице Олонца были выделены из бюджета деньги, на которые она должна была приобрести жилье для себя и членов своей семьи, в том числе внука.
Однако после покупки квартиры, долю в собственности на внука она не оформила, нарушив тем самым его конституционное право на жилище.
В суде ответчица признала свою неправоту и согласилась с требованиями прокурора.
Суд обязал ее оформить долевую собственность ребенка на жилое помещение в срок до 2 октября 2018 года.
Решение в законную силу не вступило.
По теме
Выбор читателей
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
12.07.2018, 09:50
12.07.2018, 16:20
10.07.2018, 19:40
Аналитика
12.07.2018 11:14
Капитал
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
09.07.2018 13:36
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
Чтиво
13.07.2018 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
Опрос
Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?
Комментарии