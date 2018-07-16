Суд обязал жительницу Олонца выделить часть квартиры внуку

Олонецкий районный суд удовлетворил иск прокурора к местной жительнице о признании за ее несовершеннолетним внуком права собственности в квартире, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура района установила, что ранее жительнице Олонца были выделены из бюджета деньги, на которые она должна была приобрести жилье для себя и членов своей семьи, в том числе внука.

Однако после покупки квартиры, долю в собственности на внука она не оформила, нарушив тем самым его конституционное право на жилище.

В суде ответчица признала свою неправоту и согласилась с требованиями прокурора.

Суд обязал ее оформить долевую собственность ребенка на жилое помещение в срок до 2 октября 2018 года.

Решение в законную силу не вступило.