Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:27, 16 Июля 2018

Суд обязал жительницу Олонца выделить часть квартиры внуку

По теме

В Петрозаводске пять управляющих компаний завершили подготовку домов к зиме
16.07.18 13:40
ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"
16.07.18 12:51
Авиационный полк в Карелии пополнился тремя новыми самолетами
16.07.18 12:28
Все новости
Загрузка...

Олонецкий районный суд удовлетворил иск прокурора к местной жительнице о признании за ее несовершеннолетним внуком права собственности в квартире, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура района установила, что ранее жительнице Олонца были выделены из бюджета деньги, на которые она должна была приобрести жилье для себя и членов своей семьи, в том числе внука.

Однако после покупки квартиры, долю в собственности на внука она не оформила, нарушив тем самым его конституционное право на жилище.

В суде ответчица признала свою неправоту и согласилась с требованиями прокурора.

Суд обязал ее оформить долевую собственность ребенка на жилое помещение в срок до 2 октября 2018 года.

Решение в законную силу не вступило.

По теме

В Петрозаводске пять управляющих компаний завершили подготовку домов к зиме
16.07.18 13:40
ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"
16.07.18 12:51
Авиационный полк в Карелии пополнился тремя новыми самолетами
16.07.18 12:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-07-16 12:11:39
Вот такие у нас бабушки шустрые :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 2
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 9
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
Сегодня 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»