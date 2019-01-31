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Новости. Криминал
10:39, 31 Января 2019
фото: © Анастасия Осипова

Суд оштрафовал бывшего арбитражного управляющего за взятку чиновнику в Карелии

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Городской суд Петрозаводска оштрафовал на 1,2 млн рублей бывшего арбитражного управляющего за дачу взятки главе администрации района.

Как доказано в суде, летом 2018 года подсудимая являлась конкурсным управляющим одного из муниципальных предприятий, признанного банкротом. Для скорейшего получения из бюджета городского поселения вознаграждения и возмещения понесенных расходов конкурсного управляющего на сумму более 330 тыс. рублей она передала главе администрации одного из муниципальных районов республики взятку более 160 тыс. рублей.

Глава администрации района, в состав которого входит данное городское поселение, сотрудничал с правоохранителями и был участником оперативно-розыскных мероприятий.

"С. назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 200 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на 2 года", - рассказали в пресс-службе суда.

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Комментарии

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Zim
2019-01-31 12:05:41
Это что получается? Глава района что, не отдавал управляющему деньги, которые ему бюджет был должен? И что, когда довел его до состояния , что тот готов был поделиться с ним, лишь бы тот вернул долг, то пошел и написал на него донос? Это теперь новый способ избавлятся от обязанности платить по
долгам?
бюджет
2019-01-31 11:44:58
Ежели есть решение суда, то можно и фамилии в студию!
Жорж
2019-01-31 10:51:26
Чудеса . Взяткодатель , взятко получатель несут одинаковую уголовную ответственность . Галкина упрятали за 100 меченных , а тут такое...
кир
2019-01-31 11:12:09
Жорж, страна ранее судимых и ещё не сидевших. Если всех виновных упрятать за решётку, то будет полный абзац нашей цивилизации.
Евгений
2019-01-31 11:39:11
кир, зато дышаться станет легче.
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