Суд оштрафовал бывшего арбитражного управляющего за взятку чиновнику в Карелии

Городской суд Петрозаводска оштрафовал на 1,2 млн рублей бывшего арбитражного управляющего за дачу взятки главе администрации района.

Как доказано в суде, летом 2018 года подсудимая являлась конкурсным управляющим одного из муниципальных предприятий, признанного банкротом. Для скорейшего получения из бюджета городского поселения вознаграждения и возмещения понесенных расходов конкурсного управляющего на сумму более 330 тыс. рублей она передала главе администрации одного из муниципальных районов республики взятку более 160 тыс. рублей.

Глава администрации района, в состав которого входит данное городское поселение, сотрудничал с правоохранителями и был участником оперативно-розыскных мероприятий.

"С. назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 200 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на 2 года", - рассказали в пресс-службе суда.