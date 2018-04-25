Суд оштрафовал ЧОП Петрозаводска за нарушение лицензионных требований

Охранное предприятие Петрозаводска оштрафовано за нарушение лицензионных требований, сообщает прокуратура Карелия.

Прокуратура Лоухского района провела проверку соблюдения лицензионных требований охранным предприятием, юридический и фактический адрес которого находится в Петрозаводске, при охране здания одного из государственных учреждений в поселке Лоухи.

После получения решения о проведении проверки директор охранного предприятия направил в Лоухи из Петрозаводска квалифицированного частного охранника для замены на момент проверочных мероприятий работника, который непосредственно ежедневно охранял учреждение.

"Сделано это было с целью скрыть факт осуществления охраны работником, не проходившим профессионального обучения и не имевшим лицензии на занятие частной охранной деятельностью", - отмечается в сообщении.

При повторном выходе в тот же день прокуратура установила, что на пост вновь заступил работник, не имеющий лицензии, удостоверения и личной карточки частного охранника.

Прокурор района в отношении охранного предприятия вынес постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

Арбитражный суд оштрафовал фирму на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.