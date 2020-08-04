Суд оштрафовал иностранца, проживающего в Карелии по фальшивым документам

Мужчина проживает в Беломорском районе по подложным документам.
На сайте Беломорского районного появилась информация о том, что житель другого государства проживал в Карелии по фальшивым документам, не имея официального разрешения.
Нарушителя оштрафовали.
Вопрос о выдворении иностранца судом не рассматривался, поскольку в условиях COVID-19 в период с 15 марта по 15 сентября в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства решения об административном выдворении за пределы России не принимаются.
Ранее пожилую петрозаводчанку поймали на нелегальном "бизнесе" с участием мигрантов.
Комментарии