Суд оштрафовал иностранца, проживающего в Карелии по фальшивым документам

Мужчина проживает в Беломорском районе по подложным документам.

На сайте Беломорского районного появилась информация о том, что житель другого государства проживал в Карелии по фальшивым документам, не имея официального разрешения.

Нарушителя оштрафовали.



Вопрос о выдворении иностранца судом не рассматривался, поскольку в условиях COVID-19 в период с 15 марта по 15 сентября в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства решения об административном выдворении за пределы России не принимаются.

Ранее пожилую петрозаводчанку поймали на нелегальном "бизнесе" с участием мигрантов.