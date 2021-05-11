В районе Карелии суд наказал чиновников за плохие дорогие

Районный суд с помощью свидетелей выяснил, что на дорогах Пудожа имеются выбоины, колейность и местами отсутствуют тротуары, сообщили на сайте судебной инстанции.

Суд привлек администрацию Пудожского района к ответственности за ненадлежащее содержание дорог в Пудоже.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что на проезжих частях автомобильных дорог на 7 городских улицах имеются выбоины, колейность, в некоторых местах отсутствуют тротуары.

Свидетели указали, что дороги давно не ремонтировались. Кроме того, выбоины не обозначены знаками и не ограждены.

Содержание данных дорог относится к компетенции местной районной администрации. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу безопасности дорожного движения, жизни, здоровья и имуществу населения.

Суд признал администрацию Пудожского района виновной в совершении нарушения и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.