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В районе Карелии суд наказал чиновников за плохие дорогие

Новости. Общество
16:42, 12 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Районный суд с помощью свидетелей выяснил, что на дорогах Пудожа имеются выбоины, колейность и местами отсутствуют тротуары, сообщили на сайте судебной инстанции.

Суд привлек администрацию Пудожского района к ответственности за ненадлежащее содержание дорог в Пудоже.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что на проезжих частях автомобильных дорог на 7 городских улицах имеются выбоины, колейность, в некоторых местах отсутствуют тротуары.

Свидетели указали, что дороги давно не ремонтировались. Кроме того, выбоины не обозначены знаками и не ограждены.

Содержание данных дорог относится к компетенции местной районной администрации. Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу безопасности дорожного движения, жизни, здоровья и имуществу населения.

Суд признал администрацию Пудожского района виновной в совершении нарушения и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-05-12 17:10:57
странное наказание ..Суд существующий на налоги граждан ..оштрафовал администрацию. , существующую на налоги граждан ...получается , что они переложили ваши деньги , из одного места в другое ..Все испугались и стали делать дороги . ))
Гость
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