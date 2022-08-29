Суд оштрафовал жителя Карелии, обматерившего соседку по даче

В Костомукше местный житель заплатил 6 тысяч рублей штрафа за оскорбление нецензурной бранью дачницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки было установлено, что в июне в дачном кооперативе «Рябинка» в Костомукше женщины сделали замечание соседу по участку в связи с выгулом собаки без поводка и намордника. В ответ мужчина высказал оскорбления в нецензурной форме. Подобное невежливое обращение привело к обращению заявительниц в прокуратуру на личный приём.

По результатам проверки в отношении 41-летнего местного жителя прокурор города возбудил два дела об административных правонарушениях. Материалы были направлены мировому судье на рассмотрение.

Суд согласился с выводами прокурора и назначил виновному наказание в виде штрафов на общую сумму 6 тысяч рублей.