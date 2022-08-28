Суд оставил экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова под арестом до декабря

Петрозаводский суд продлил срок содержания под стражей экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве.

Алексей Кайдалов оставлен под стражей до третьего декабря включительно. Соответствующее решение сегодня принял судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков.

На заседании суда старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова попросила продлить на три месяца арест в отношении бывшего министра транспорта Алексея Кайдалова. По оценке гособвинения, подсудимый может скрыться, поэтому должен оставаться под стражей.

Защита экс-министра, в свою очередь, просила изменить меру пресечения на более мягкую с целью возможности прохождения Алексеем Кайдаловым медобследования. Адвокаты утверждали, что у экс-министра есть проблемы со здоровьем. Адвокаты попросили отправить своего доверителя под домашний арест. Судебное следствие окончено, поэтому ни на кого повлиять Кайдалов уже не сможет, заявляли адвокаты.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек получили взятки от двух питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта.

В феврале прошлого года Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Кайдалов вину не признает, ему грозит до 15 лет лишения свободы.