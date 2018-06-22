Суд отказал банку ВТБ в приеме заявления о признании Дмитрия Макеева банкротом

Арбитражный суд Карелии отказал банку ВТБ в принятии к производству заявления о признании бизнесмена и бывшего депутата Дмитрия Макеева банкротом.

Текст соответствующего документа содержится в банке решений суда.

Как указано в определении, 5 июня в Арбитражный суд республики поступило заявление банка ВТБ о признании Дмитрия Макеева банкротом.

Суд отказал банку в принятии заявления о банкротстве экс-депутата, поскольку ранее в отношении Макеева была введена процедура реструктуризации долгов.

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