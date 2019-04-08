Суд отправил в колонию пару серийных воров из Петрозаводска

В Петрозаводске вынесен приговор в отношении участников организованной преступной группы по обвинению в совершении серии краж и незаконных рубок деревьев, сообщается на сайте городского суда.

Как следует из материалов дела, двое мужчин занимались кражами и незаконной вырубкой с марта по декабрь 2016 года вплоть до задержания сотрудниками полиции. Злоумышленники заранее выбирали объекты преступлений – дорогостоящие комплектующие детали на лесозаготовительной технике, комплектующие к грузовым автомобилям, лодочные моторы, электроинструмент и электрокабель.

Они изучали системы охраны, пути подъезда и отхода, анализировали обстановку местности, избирали способ совершения преступления, подыскивали место хранения и сбыта похищенного имущества. При совершении незаконных рубок лесных насаждений, подыскивали места произрастания древесины на незначительном отдалении от города Петрозаводска в Прионежском районе с возможностью подъезда и работы автомобиля с гидроманипулятором.

Материальный ущерб от преступной деятельности подельников превысил 3,6 миллиона рублей.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 6 годам колонии общего режима, второго – к 5,5 годам.

Гражданские иски потерпевших также удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.