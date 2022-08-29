Суд отправил в психбольницу жителя Карелии, пытавшегося убить подростка

В Медвежьегорском районе будут принудительно лечить местного жителя, который без причины напал на подростка и чуть не убил его, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 40-летний житель Медвежьегорского района в феврале, находясь ночью в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания, без какого-либо повода избил несовершеннолетнего, а также попытался его убить.

Очевидцы вовремя успели остановить нападавшего и вызвать скорую помощь подростку. Благодаря квалифицированной медицинской помощи он остался жив.

Проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент нападения на подростка мужчина находился в состоянии невменяемости, страдал хроническим психическим расстройством и по своему психическому состоянию нуждается в направлении на принудительное лечение.

Постановлением Медвежьегорского районного суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в стационарных условиях в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.