Суд оценил «прикол» в магазине жителя Петрозаводска и отправил его работать на благо общества

Петрозаводчанин, расплатившийся в магазине «билетом банка приколов», был осужден на 100 часов общественных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

В феврале 2022 года подсудимый расплатился за продукты в одном из магазинов Петрозаводска «билетом банка приколов» достоинством в «пять тысяч дублей». Получив сдачу в 4 тысячи рублей, он ушел с товаром и деньгами.

Полицейские разыскали петрозаводчанина, и он признался в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.