Суд оценит запрет на использование бренда автомобильной "империи" СТК

Автосалон "СТК1-Центр" отказался изменить свое название по требованию УФАС – ведомство обвинило его в незаконном использовании бренда известной в Петрозаводске компании "СТК".

Это следует из отчета Управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии обитггах работы за 2019 год.

УФАС приняло решение оштрафовать индивидуального предпринимателя, который является владельцем автосалона "СТК1-Центр". На него наложено два штрафа в размере 20 тыс. и 10 тыс. рублей.

Тем не менее, автосалон продолжает работать. Решение и предписание Карельского УФАС оспариваются в судебном порядке.

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