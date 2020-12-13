Суд перенес вынесение приговора чиновнику мэрии Петрозаводска, обвиняемого во взяточничестве

Оглашение приговора Виталию Рохманюку – экс-начальнику Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации перенесено на 16 декабря.

На 14 декабря судьей петрозаводского городского суда Екатериной Хомяковой было намечено оглашение приговора бывшему начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталию Рохманюку. Однако по неизвестной причине она перенесла оглашение на 16 декабря.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. На получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам подсудимый вину не признает и в последнем слове 4 декабря сказал, что старался работать хорошо.

Как мы ранее сообщали, 1 декабря гособвинитель, старший помощник прокурора города Юлия Железова попросила суд приговорить Виталия Рохманюка к 12 годам колонии строгого режима и 3 миллионам рублей штрафа.

Виталия Рохманюка защищают три адвоката. Это петрозаводчане Наталья Союнен, Дмитрий Кушнир и их коллега Александр Кулеба из Санкт-Петербурга.

Отметим, сам Виталий Рохманюк свою вину не признает.

Подробнее о деле Рохманюка читайте здесь.