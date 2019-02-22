Суд Петрозаводска оставил бизнесмена Чичина под стражей до 25 марта

Петрозаводский городской суд продлил арест петербургского бизнесмена Игоря Чичина по делу о взятках при заключении госконтрактов в Карелии.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Чичина Игоря Степановича на один месяц, по 25 марта 2019 включительно", - огласил решение судья Александр Мерков.

Следственный комитет обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере (около 12 миллионов рублей), в составе организованной группы.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Никитин был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа, Новокшонов – к 4 годам колонии и 22 миллионам рублей штрафа.