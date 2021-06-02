Суд Петрозаводска отклонил жалобу блогера Кирилла Прохорова на решение мирового судьи о штрафе

Блогер из Карелии оштрафован на 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве.

Городской суд Петрозаводска оставил без изменений решение мировой судьи Анны Смирновой, которая в апреле нынешнего года назначила известному в карельской столице общественнику-урбанисту штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве. Напомним, все его делегаты и приглашенные были задержаны полицией по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которая якобы имела отношение к проведению форума.

Судья Анна Смирнова признала Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Карельский блогер направил апелляционную жалобу на решение мирового суда в городской суд Петрозаводска, однако судья Ольга Кайгородова, которая рассматривала эту жалобу 3 июня, не нашла оснований для ее удовлетворения.

Как заявил Кирилл Прохоров «Столице на Онего», он намерен обжаловать решения карельских судов в Третьем кассационном суде в Санкт-Петербурге. «Виновным себя не считаю, планирую защищать свои права в европейском суде по правам человека», – подчеркнул блогер.