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Суд Петрозаводска отправил за взятки на 8 лет в колонию врача-диетолога Республиканской больницы

Новости. Криминал
16:37, 12 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео от Петрозаводского городского суда Республики Карелия

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Суд признал врача-диетолога виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил штраф 3,66 млн рублей.

Врача-диетолога признали виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Собранные следователями второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении должностного лица республиканской больницы. Женщина была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что с 2015 по 2022 годы врач-диетолог, отвечая за организацию питания пациентов в республиканской больнице, ежемесячно получала взятки от компании «Диетгрупп», с которой у медучреждения были заключены контракты. Незаконное денежное вознаграждение врачу-диетологу предназначалось за возможность со стороны компании заменять продукты питания в блюдах для пациентов на более дешевые, а также чтобы врач-диетолог игнорировала жалобы больных и не применяла в связи с эти никаких мер.

Противоправные действия должностного лица выявили  сотрудники УФСБ Карелии. Общая сумма взятки составила 1 млн 240 тысяч рублей.

Петрозаводский суд вынес женщине приговор — 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также осужденной назначен штраф в 3 млн 660 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году в Петрозаводском городском суде начали рассматривать дело врача-диетолога Республиканской больницы Людмилы Балашовой. Ее обвиняют в том, что за взятку в 1.24 миллиона рублей она игнорировала жалобы пациентов на еду и признавала блюда, поставляемые компанией «Диетгрупп», удовлетворительными.

Позже был арестован глава компании «Диетгрупп», ему было вынесено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, в компании сознательно удешевляли продукты и уменьшали порции, чтобы сэкономить на разнице, составившей не менее 37 миллионов рублей.

Ранее в Петрозаводске был задержан бывший глава города Владимир Любарский. Ему вменяют получение взятки свыше 37 миллионов рублей за оказание учреждениям здравоохранения республики содействия при заключении и исполнении государственных контрактов по организации лечебного питания, а также при приемке выполненных работ.

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