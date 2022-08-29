Суд Петрозаводска вынес приговор обвиняемому в постоянном пьянстве за рулем

Водитель, неоднократно садившийся за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, получил наказание в виде 350 часов обязательных работ.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

На скамье подсудимых оказался 51-летний местный житель. Он признан виновным по статье УК РФ, которая предусматривает наказание для тех, кого раньше уже наказывали за пьяную езду, но они снова сели за руль в алкогольном опьянении.

Первый раз подсудимый попался в 2021 году и был лишен прав. В феврале 2022 года его снова поймали пьяным за рулем и возбудили уголовное дело, но это не остановило нарушителя. В апреле он в очередной раз был задержан за такое же правонарушение.

Подсудимый полностью признал вину. Ему вынесен приговор — 350 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.