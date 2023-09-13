Суд Петрозаводска защитил права дочери мобилизованного гражданина

Петрозаводский городской суд признал за петрозаводчанкой право на единовременную материальную помощь.

Петрозаводский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску к центру социальной работы Карелии о предоставлении мер социальной поддержки.

Истица являлась дочерью гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации. Петрозаводчанка заявила о нарушении своих социальных прав и обратилась в суд с требованием признать за ней право на получение единовременной материальной помощи как члену семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации. Она просила обязать ответчика – центр соцработы Карелии назначить и осуществить ей такую выплату.

Ранее в центре соцработы петрозаводчанке отказали в выплате.

В судебном заседании представитель центра соцработы Карелии, возражая против иска, указала, что достижение истцом 23-летнего возраста прекращает её право на меру социальной помощи.

Минсоцзащиты Карелии предоставляет единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей членам семей граждан, призванных на военную службу по такой мобилизации, в том числе совершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме обучения.

Петрозаводчанка, студентка ПетрГУ, обратилась за материальной помощью, но ее заявление не было удовлетворено, поскольку на момент подачи ей исполнилось 23 года. Такой подход центра соцработы суд признал несостоятельным.

Право на единовременную денежную выплату возникло у истицы до даты достижения 23-летнего возраста. Когда истец узнала о призыве отца на военную службу, она сразу обратилась в центр соцработы за реализацией своего законного интереса.

Приказом Минсоцзащиты Карелии утверждена целевая программа «Адресная социальная помощь» на 2023 год, которая предусматривает и испрашиваемую петрозаводчанкой выплату. Вопрос прекращения права на эту единовременную выплату у лица, не успевшего реализовать такое право достижением 23-летнего возраста, региональным законодательством не урегулирован, отметили в пресс-службе судебной инстанции. Не введена и возможность восстановления пропущенного срока. Тем не менее мера социальной поддержки сохраняет свою актуальность.

Суд посчитал правомерными требования петрозаводчанки о судебном подтверждении заявленного права.

В итоге суд признал за истицей право на получение единовременной материальной помощи и удовлетворил ее требования, то есть обязал центр соцработы Карелии назначить и выплатить дочери мобилизованного гражданина единовременную материальную помощь.