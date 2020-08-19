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Суд по делу об убийстве полицейского из Карелии сотрудником полка имени Кадырова начался в Нальчике

Новости. Криминал
10:51, 20 Августа 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС
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В Нальчикском городском суде начинается рассмотрение дела об убийстве 34-летнего сотрудника карельского отряда спецназначения "Гром" Александра Флегонтова: в убийстве подозревают чеченского полицейского.

Суд рассматривает обстоятельства преступления, произошедшего в институте повышения квалификации МВД в Нальчике. Напомним, в октябре 2019 года там произошла драка, в результате которой сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Хизир Зубайраев ударил жителя Карелии Александра Флегонтова по лицу, а тот упал с лестницы, ударился затылком об пол и умер. Об этом сообщает "Медиазона".

По информации издания, полицейские употребляли спиртное в располагавшемся неподалеку от института кафе, затем вернулись на территорию учебного заведения, где продолжили пить во дворе. Там к ним присоединился один из чеченских полицейских, пригласив компанию в свою комнату.

В этой комнате в дальнейшем возник конфликт, поскольку присутствие в помещении русских полицейских вызвало возмущение их коллег из Чечни, находившихся в соседней комнате.

"Мужчины чеченской национальности высказывали свое возмущение и претензии Флегонтову и другим парням русской национальности относительно того факта, что те зашли в их комнату, то есть в комнату, где проживали мужчины чеченской национальности, и требовали от них, чтобы они незамедлительно покинули указанную комнату", — говорится в показаниях полицейского из Карелии Дмитрия Шипилова.

Затем в результате конфликта полицейский Хизир Зубайраев ударил Александра Флегонтова по лицу, тот потерял равновесие и упал с лестницы. Карельский полицейский погиб.

Экспертиза показала, что причиной смерти Флегонтова послужила закрытая черепно-мозговая травма: перелом костей черепа, ушиб мягких тканей затылка и кровоизлияние в мозг. Согласно заключению, на лице и груди убитого было несколько кровоподтеков; в крови у него эксперты обнаружили этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению средней степени.

Бывшая супруга погибшего сотрудника карельской полиции утверждает, что его добивали, то есть преднамеренно нанесли несколько ударов, которые повлекли смерть. Об этом же писал ранее телеграм-канал "Омбудсмен полиции".

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по неосторожности.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-08-20 11:18:27
"в убийстве подозревают чеченского полицейского."
Может всё-таки обвиняют? Подозревают - это если есть сомнения...
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