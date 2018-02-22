Суд подтвердил вину мэрии Сегежи в уголовном скандале с бюджетной закупкой

Арбитражный суд Карелии подтвердил вину администрации Сегежи в скандале с уличным освещением, из-за которого в прошлом году заместитель мэра города попал под уголовное преследование.

Это следует из текста решения суда по заявлению администрации Сегежского городского поселения. Администрация пыталась оспорить решение УФАС, которое возбудило дело о сговоре между властями Сегежи и коммерческой фирмой, сообщают "Вести Карелии".

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