Суд подтвердил законность обязательной вакцинации продавцов в Карелии

Верховный суд Карелии не удовлетворил иск продуктовой сети, требовавшей признать недействительным постановление Главного санитарного врача Карелии об обязательной вакцинации.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении требований ООО «Фудстор», представляющее сеть продуктовых магазинов, о признании недействующим Постановления Главного санитарного врача Карелии «О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемиологическим показаниям». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

В своем иске ООО «Фудстор» просило отменить пункт об обязательной вакцинации до 28 августа не менее 60% работников организации, о чем гласил один из пунктов Постановления Главврача.

Суд пришел к выводу, что Главный санитарный врач Карелии принял постановление в рамках своих полномочий. При этом права организации не нарушены, поэтому основания для отмены Постановления отсутствуют.

Решение суда вступило в силу 5 октября.