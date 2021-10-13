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Суд подтвердил законность обязательной вакцинации продавцов в Карелии

Новости. Общество
14:26, 13 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян

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Верховный суд Карелии не удовлетворил иск продуктовой сети, требовавшей признать недействительным постановление Главного санитарного врача Карелии об обязательной вакцинации.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении требований ООО «Фудстор», представляющее сеть продуктовых магазинов, о признании недействующим Постановления Главного санитарного врача Карелии «О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемиологическим показаниям». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

В своем иске ООО «Фудстор» просило отменить пункт об обязательной вакцинации до 28 августа не менее 60% работников организации, о чем гласил один из пунктов Постановления Главврача.

Суд пришел к выводу, что Главный санитарный врач Карелии принял постановление в рамках своих полномочий. При этом права организации не нарушены, поэтому основания для отмены Постановления отсутствуют.

Решение суда вступило в силу 5 октября.

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