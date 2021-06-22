Суд потребовал от районной администрации в Карелии предоставить жилье собственнику дома без окон и дверей

В Медвежьегорском районе прокуратура встала на защиту мужчины, который остался без крыши над головой, так как его дом развалился от старости, сообщили в ведомстве Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района на основании поступившего обращения жителя поселка Пиндуши провела проверку соблюдения норм жилищного законодательства при расселении аварийного жилого фонда.

В ходе выездной проверки был осмотрен многоквартирный дом, и установлено, что проживать в указанном доме невозможно ввиду отсутствия какого-либо благоустройства: в доме отсутствуют двери, окна, печи, водопровод и канализация, электроснабжение. Перекрытия второго этажа частично обвалились. Дом не соответствует санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым домам.

Постановлением администрации Пиндушского городского поселения в 2015 году указанный многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения на момент проведения надзорных мероприятий истёк.

ГУП РК РГЦ «Недвижимость» было подготовлено техническое заключение по общему обследованию состояния конструктивных элементов здания и внутренних инженерных систем многоквартирного дома, согласно которому его износ дома составил 95,3%.

Собственник дома без окон и дверей какого-либо иного жилья не имеет, вынужден проживать у родственников, является получателем региональной доплаты к пенсии в связи с тем, что его пенсия ниже прожиточного минимума.

В целях защиты прав заявителя прокуратура Медвежьегорского района обратилась в суд с иском об обязании администрации Пиндушского городского поселения предоставить мужчине во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.