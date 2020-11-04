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В Карелии мужчина катался по поселку на краденом велосипеде и получил реальный срок

Новости. Криминал
16:13, 05 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Суоярвском районе молодой человек получил реальный срок, попавшись на глаза своей жертвы на краденом велосипеде, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что молодой человек в мае – июне, дважды проник на один из дачных участков, расположенных в поселке Суоеки, где из помещений летней кухни, сарая, душевой и вольера он украл вещи на 18 тысяч рублей, включая велосипед стоимостью около 9 тысяч рублей.

Своей добычей мужчина распорядился по своему усмотрению.

Одна из потерпевших случайно увидела 21-летнего жителя района на ее велосипеде и сообщила в полицию. 

Как выяснилось, в 2018 году, молодой человек уже был осужден за совершение разбоя. Его приговорили к 3 годам "условки" с испытательным сроком 2 года. А в мае 2020 года получил 8 месяцев условно за кражу. Испытательнй срок был назначен в один год. 

"Таким образом, выводов для себя он не сделал и спустя непродолжительное время, в период двух испытательных сроков вновь совершил преступления. При этом наличие семьи, в том числе малолетнего ребенка, не способствовало его исправлению", - констатировали в прокуратуре. 

В результате суд назначил рецедивисту 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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