Суд принял решение оставить право наследства на квартиру за дочерью после смерти матери

Жилое помещение включено в состав наследства.
Жительница района обратилась в Суоярвский суд Карелии с заявлением о признании за ней права собственности на квартиру, которая осталась ей после смерти ее матери.
До своей смерти мать обращалась с заявлением на оформление документов по приватизации, жилья однако процедура завершена не была.
Суд установил, что умершая действительно хотела приватизировать квартиру, подав заявление в уполномоченный орган, отозвано оно не было.
Спорное жилое помещение отнесено к жилищному фонду социального использования, в связи с чем ей не могло быть отказано в передаче квартиры в собственность в порядке приватизации, а истец совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
Решением суда истец признан фактически принявшим указанное наследство, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Решение суда в законную силу не вступило.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание