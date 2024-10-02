Суд принял решение оставить право наследства на квартиру за дочерью после смерти матери

Жилое помещение включено в состав наследства.

Жительница района обратилась в Суоярвский суд Карелии с заявлением о признании за ней права собственности на квартиру, которая осталась ей после смерти ее матери.

До своей смерти мать обращалась с заявлением на оформление документов по приватизации, жилья однако процедура завершена не была.

Суд установил, что умершая действительно хотела приватизировать квартиру, подав заявление в уполномоченный орган, отозвано оно не было.

Спорное жилое помещение отнесено к жилищному фонду социального использования, в связи с чем ей не могло быть отказано в передаче квартиры в собственность в порядке приватизации, а истец совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.



Решением суда истец признан фактически принявшим указанное наследство, сообщили в объединенной пресс-службе судов.



Решение суда в законную силу не вступило.