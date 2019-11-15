Суд приостановил производство по иску гендиректора "Кареллеспрома" к заслуженному журналисту Карелии

По делу назначена судебная лингвистическая экспертиза.

В Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку, по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

На заседании, состоявшемся на этой неделе, судья удовлетворила ходатайство Павла Дегтярева о проведении лингвистической экспертизы оспариваемых фраз в контексте публикации. Решено, что экспертизу будет проводить петрозаводский эксперт, кандидат филологических наук. В ходе исследования предстоит выяснить, имеют ли оспариваемые фразы негативный смысл, относятся ли они к гендиректору Дегтяреву и в какой форме выражены (утверждения о факте, оценочного мнения, суждения).

На время проведения лингвистической экспертизы судебное производство по делу приостановлено.