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Новости. Общество
09:13, 07 Июня 2018

Суд признал бизнесмена и экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева банкротом

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Арбитражный суд Карелии признал обоснованным заявление ООО "ЛифтСтрой" о банкротстве известного бизнесмена, экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева.

"Признать заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛифтСтрой" о признании Макеева Дмитрия Эдуардовича банкротом обоснованным. Ввести в отношении гражданина Макеева Дмитрия Эдуардовича процедуру реструктуризации долгов гражданина", - говорится в резолютивной части решения суда.

Суд назначил Макееву финансового управляющего, который займется процедурой реструктуризации долгов.

Размер финансовых требований ООО "Лифтстрой" к бизнесмену составляют 5,5 млн. рублей основного долга и 666,7 тыс. рублей пени.

Подробнее о банкротстве Макеева и сколько с него требует кредитор, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-06-07 09:43:04
Вот так соскакивают с долговой иглы отдельные нетоварищи . Суд как говорят в помощь .
Гость
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