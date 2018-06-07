Суд признал бизнесмена и экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева банкротом

Арбитражный суд Карелии признал обоснованным заявление ООО "ЛифтСтрой" о банкротстве известного бизнесмена, экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева.

"Признать заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛифтСтрой" о признании Макеева Дмитрия Эдуардовича банкротом обоснованным. Ввести в отношении гражданина Макеева Дмитрия Эдуардовича процедуру реструктуризации долгов гражданина", - говорится в резолютивной части решения суда.

Суд назначил Макееву финансового управляющего, который займется процедурой реструктуризации долгов.

Размер финансовых требований ООО "Лифтстрой" к бизнесмену составляют 5,5 млн. рублей основного долга и 666,7 тыс. рублей пени.

Подробнее о банкротстве Макеева и сколько с него требует кредитор, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".