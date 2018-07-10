Суд признал, что полицейские незаконно оштрафовали торговые фирмы Кондопоги

Мировой суд постановил прекратить дела об административных правонарушениях, возбужденные отделом МВД по Кондопожскому району, на местные торговые фирмы.

Интересы предпринимателей в суде отстаивала карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

По ее словам, при проведении проверочных закупок в торговых предприятиях полицейские допустили процессуальные нарушения.

Какие нарушения допустили полицейские при проверке фирм, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".