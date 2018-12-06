Суд признал незаконным размещение рекламного баннера в Петрозаводске

Суд кассационной инстанции поддержал позицию антимонопольной службы о незаконности размещения и эксплуатации ООО "Линия" рекламной конструкции в Петрозаводске, сообщает УФАС по Карелии.

Ранее антимонопольная служба обязала мэрию Петрозаводска демонтировать рекламную конструкцию на пересечении улицы ул. Чапаева и Лесного проспекта (в районе транспортной развязки), рекламораспространителем которой являлось ООО "Линия".

Компания обжаловала решение ведомства в суде. Арбитражный суд Карелии, а следом и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признали правоту УФАС.

По информации ведомства, спорная рекламная конструкция размещена на земельном участке в отсутствие договора, предоставляющего право его использования. Администрация Петрозаводска выдала разрешение в 2007 году, и действовало оно до марта 2012 года.

С тех пор мэрия не предпринимала действий по демонтажу рекламных конструкций.