Суд признал незаконным решение Минимущества Карелии отказать фермеру в приватизации земли

Арбитражный суд Карелии признал незаконным решение Минимущества отказать предпринимателю в приватизации земельного участка в водоохранной зоне для ведения сельского хозяйства.

Как следует из материалов дела, фермер обратился в Минимущества с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Куренлампи (на фото) Лахденпохского района Карелии. По словам предпринимателя, он собирается использовать участок под пчеловодство.

Минимущества отказалось предоставить ему участок.

Суд встал на сторону предпринимателя.

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