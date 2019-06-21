15:17, 21 Июня 2019
Суд признал незаконным решение Минимущества Карелии отказать фермеру в приватизации земли
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Арбитражный суд Карелии признал незаконным решение Минимущества отказать предпринимателю в приватизации земельного участка в водоохранной зоне для ведения сельского хозяйства.
Как следует из материалов дела, фермер обратился в Минимущества с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Куренлампи (на фото) Лахденпохского района Карелии. По словам предпринимателя, он собирается использовать участок под пчеловодство.
Минимущества отказалось предоставить ему участок.
Суд встал на сторону предпринимателя.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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