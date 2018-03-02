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Новости. Общество
16:26, 02 Марта 2018

Суд простил браконьеров, которых пограничники поймали в Карелии

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Суд вынес постановление об освобождении двух жителей Мурманской области, которых сотрудники Пограничного управления УФСБ по Карелии задержали за незаконный вылов семги.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в июне 2017 года задержали двух жителей Мурманской области, 1970 г.р. и 1978 г.р. Злоумышленники осуществляли незаконный вылов атлантического лосося (семги). В их действиях судом позднее был обнаружен предварительный сговор. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ.

Однако суд, рассматривая дело, вынес постановление об освобождении лиц от уголовной ответственности.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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