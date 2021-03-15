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Суд решил, кто на самом деле виноват в срыве благоустройства парков Петрозаводска

Новости. Общество
16:11, 16 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводск
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Арбитражный суд Карелии отказался поддержать версию администрации Петрозаводска о вине подрядной организации в срыве контракта по благоустройству трех городских парков – ответственность за это возложена на чиновников.

Такой вывод следует из материалов судебного разбирательства между мэрией Петрозаводска и УФАС.

В конце прошлого года администрация столицы Карелии направила в УФАС заявление с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию "ЕвроМодуль", которая занималась благоустройством парка Сулажгорского кирпичного завода, Соломенского и Приозерного парков. Власти города разорвали контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков благоустройства.

По мнению суда, к срыву контракта "привело, в том числе, и бездействие заказчика (администрации - прим. ред.)", говорится в документе.

Когда "ЕвроМодуль" приступил к выполнению контракта, оказалось, что проектная документация, согласованная мэрией, не соответствует фактическим условиям, поэтому требуется проводить дополнительные работы, не предусмотренные сметой. "ЕвроМодуль" сообщил об этом в мэрию и попросил продлить сроки.

Что на это ответили чиновники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Прямой чел
2021-03-16 17:03:16
Суд признал бестолковость чиновников!?! Нонсенс....
Лана Текучева
2021-03-16 16:29:01
Некомпетентность Заказчика (мэрии) зашкаливает и не только в вопросах подготовки ПСД. :)
David .
2021-03-16 16:22:05
Ох знали бы вы какой в мэрии бардак... Какая документация???? Вы о чем?
кир
2021-03-16 16:33:28
давидка, бездарь, ты смысла этих слов не знаешь. Не позорь диаспору. Там есть великолепные специалисты, трудяги. А ты здесь днями груши околачиваешь. Чем? Кот знает чем, да не говорит. Это воспитанный кот, а не как ты. Совсем дремучий.
zanoza
2021-03-16 16:18:54
Давно пора нерадивого заказчика за булки брать, смотришь всё и наладится.
театральный критик
2021-03-16 16:18:42
заноза уже не успеет тявкнуть сегодня
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