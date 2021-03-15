Суд решил, кто на самом деле виноват в срыве благоустройства парков Петрозаводска

Арбитражный суд Карелии отказался поддержать версию администрации Петрозаводска о вине подрядной организации в срыве контракта по благоустройству трех городских парков – ответственность за это возложена на чиновников.

Такой вывод следует из материалов судебного разбирательства между мэрией Петрозаводска и УФАС.

В конце прошлого года администрация столицы Карелии направила в УФАС заявление с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию "ЕвроМодуль", которая занималась благоустройством парка Сулажгорского кирпичного завода, Соломенского и Приозерного парков. Власти города разорвали контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков благоустройства. По мнению суда, к срыву контракта "привело, в том числе, и бездействие заказчика (администрации - прим. ред.)", говорится в документе. Когда "ЕвроМодуль" приступил к выполнению контракта, оказалось, что проектная документация, согласованная мэрией, не соответствует фактическим условиям, поэтому требуется проводить дополнительные работы, не предусмотренные сметой. "ЕвроМодуль" сообщил об этом в мэрию и попросил продлить сроки. Что на это ответили чиновники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".