Суд решит судьбу водителя, попавшегося автоинспекторам Карелии пьяным во второй раз

Пьяного водителя без прав остановили на трассе в Прионежском районе.

По сообщению Гоастоинспекции Карелии, инцидент произошел сегодня, 11 октября, 8:15. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Mazda нетрезвого водителя. В ходе проверки инспекторы выяснили, что 43-летний мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водителя ждет суд.

Ранее в Карелии арестовали женщину за пьяное вождение без прав.