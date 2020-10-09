В Карелии арестовали женщину за пьяное вождение без прав

Автоледи попалась пьяной за рулем на 630 км федеральной автодороги А119 Вологда – Медвежьегорск, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 9 октября на 630 км федеральной автодороги А119 Вологда – Медвежьегорск. Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем "Лада Веста" 47-летнюю женщину, которая не имела права управления транспортными средствами, но имела признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения нарушительница отказалась, за что в отношении ее составлены административные материалы

Суд вынес решение арестовать автолюбительницу на 10 суток.

Напомним, в Карелии пять человек погибли по вине пьяных водителей с начала года.