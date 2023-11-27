Суд Сортавалы вынес приговор двум местным жителям за кражи из сетевого магазина

Вину подсудимые признали полностью.

Сортавальский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей, которые в августе 2023 года совершали кражи из магазина «Пятерочка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в источнике, в первый день они похитили товар на сумму 2 302 рубля 92 копейки и во второй день похитили товар на сумму в 1 328 рублей 91 копейку.

Вину подсудимые признали полностью и раскаялись в содеянном, приговор был постановлен в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал фигурантов виновными в краже и назначил им наказания в виде обязательных работ.