Суд установил зарубежный адрес экс-совладельца обанкроченного сельхозпредприятия Карелии

Арбитражный суд Карелии установил место жительства вернувшегося в Эстонию бизнесмена Айво Халлиста (на фото справа), бывшего совладельца обанкроченного АО "Пряжинское" – его разыскивают за долги.

Как сообщалось ранее, иск в суд направила вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она уже более двух лет пытается добиться банкротства Халлиста, чтобы взыскать с него 4,5 млн. рублей.

Теперь суд установил его фактическое место проживания – хутор в Эстонии. Его точный адрес указан в судебном решении.

"Суд считает необходимым отложить судебное заседание в целях принятия исчерпывающих мер по извещению Айво Халлиста о времени и месте судебного разбирательства в порядке, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Судебное заседание откладывается на срок, необходимый для извещения иностранного лица", - говорится в документе.

Министерству юстиции Эстонской Республики направлено судебное поручение о вручении Айво Халлисту извещения о времени и месте рассмотрения иска Колоушкиной. Заседание назначено на 7 июня.

Что случилось с АО "Пряжинское" и причем тут Худилайнен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".