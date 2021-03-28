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Суд установил зарубежный адрес экс-совладельца обанкроченного сельхозпредприятия Карелии

Новости. Общество
14:54, 29 Марта 2021
фото: официальный сайт правительства Карелии
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Арбитражный суд Карелии установил место жительства вернувшегося в Эстонию бизнесмена Айво Халлиста (на фото справа), бывшего совладельца обанкроченного АО "Пряжинское" – его разыскивают за долги.

Как сообщалось ранее, иск в суд направила вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она уже более двух лет пытается добиться банкротства Халлиста, чтобы взыскать с него 4,5 млн. рублей.

Теперь суд установил его фактическое место проживания – хутор в Эстонии. Его точный адрес указан в судебном решении.

"Суд считает необходимым отложить судебное заседание в целях принятия исчерпывающих мер по извещению Айво Халлиста о времени и месте судебного разбирательства в порядке, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Судебное заседание откладывается на срок, необходимый для извещения иностранного лица", - говорится в документе.

Министерству юстиции Эстонской Республики направлено судебное поручение о вручении Айво Халлисту извещения о времени и месте рассмотрения иска Колоушкиной. Заседание назначено на 7 июня.

Что случилось с АО "Пряжинское" и причем тут Худилайнен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-29 15:23:45
Такие вот инвесторы из баренцрегиона. Хде поташев ?
Off
2021-03-29 15:26:38
театральный критик, этот из вашей банды будет.. социально,-близкий
KIR
2021-03-29 15:25:37
театральный критик, Учи географию, филоулух! :)
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