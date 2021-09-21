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Суд в Карелии арестовал юношу, который с другом до полусмерти забил человека в гараже

Новости. Криминал
15:33, 23 Сентября 2021
фото: © СК России по Республике Карелия

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В Костомукше 23-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство, арестован на 2 месяца, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации Следкома, следователи следственного отдела Костомукши продолжают расследование уголовного дела по жестокому избиению местного жителя в гараже.

В настоящее время суд поддержал ходатайство следователя и избрал в отношении 23-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Юноша останется под арестом на 2 месяца.

Напомним, 17 сентября в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше произошла драка — двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, мучители скрылись.
Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет.

Как уже сообщала "Столица на Онего", по нашей информации, в ночь на 21 сентября 2021 года в камере ОМВД России по городу Костомукша один из задержанных по делу об избиении в гараже скончался во время реанимационных мероприятий, которые проводились после нанесения им себе телесных повреждений.

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