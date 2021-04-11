Суд в Карелии арестовал трех "сотрудников службы безопасности банка"

Молодых жителей Москвы карельская полиция обвиняет в телефонном мошенничестве.

Как стало известно "Столице на Онего", в феврале-марте Костомукшский суд арестовал троих жителей Москвы в возрасте от 30 до 40 лет. По полученной в суде информации, полиция обвиняет их в так называемого телефонном мошенничестве.

Еще в 2019 году молодые москвичи, представившиеся "сотрудниками службы безопасности банка", "развели" пенсионера из Костомукши на 1,5 миллиона рублей. Грамотно сработавшим в данном случае сотрудникам уголовного розыска МВД Карелии и полиции Костомукши удалось проследить всю цепочку незаконного изъятия денег, после чего установить и задержать троих получателей немалых денежных средств. Двое из них признают свою вину, третий пока этого не сделал.

В настоящее время следствие по данному делу ведет следственное управление МВД Карелии. Это связано с тем, что, по имеющейся у нашего издания информации, молодые москвичи могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным ими не только в отношении пенсионера из Костомукши, но и других жителей Карелии, а также некоторых регионов России.

Напомним, в январе телефонные мошенники обманули депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Мазуровского, заставив его обманным путем перевести 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Кстати, злоумышленники, оставившие депутат без полумиллиона рублей, до сих пор не найдены.