Житель Карелии потерял 1,5 млн рублей, оформив "зеркальный кредит"

Мошенники оставили костомукшанина без крупной суммы, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в костомукшскую полицию обратился 43-летний горожанина: у него обманным путем похитили более 1, 5 млн рублей.

Как выяснилось, днём ранее на телефон потерпевшего стали поступать звонки якобы от работников банка. Мужчина узнал, что кто-то совершил несанкционированный вход в его личный кабинет и оформил кредит в размере одного миллиона рублей. Он занервничал, так как подобных операций не совершал, но ему тут же предложили помощь. Чтобы исправить ситуацию, требовалось выполнить "зеркальную" операцию: в действительности оформить на себя кредит, а затем перечислить деньги на "безопасные счета".

Костомукшанин сделал все, что потребовали. Деньги перечислял через банкомат на счета неизвестных ему граждан несколькими частями, при этом он потратил не только кредитные, но и собственные средства. Впоследствии мужчина понял, что стал жертвой обмана.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мошенник пытался выманить деньги у пенсионерки, когда она писала заявление в полицию.