В Карелии мошенник пытался выманить деньги у пенсионерки, когда она писала заявление в полицию

Обманутая лжеработниками банка пенсионерка чуть не перевела очередную сумму аферистам, когда решила обратиться в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 79-летней пенсионерки. У женщины обманным путём похитили 25 тысяч рублей. Как выяснилось, 1 апреля пенсионерке стали поступать звонки с незнакомых номеров – мужчина сообщил о том, что с ее счёта пытаются снять накопления и женщине необходимо отправиться к банкомату, обналичить деньги и перевести якобы на безопасный счёт. Первый перевод в тысяч рублей на незнакомый номер жительница Сегежи выполнила, но на неё обратили внимание бдительные граждане. Они предположили, что пенсионерка имеет дело с мошенниками и посоветовали ей обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В тот момент, когда сегежанка писала заявление в полицию, она еще раз перезвонила аферисту. Тот представился высокопоставленным сотрудником силового ведомства и попросил сделать дополнительный перевод, но женщина ему не поверила.

В тот же день в полицию Муезерского района зарегистрировано заявление 69-летней местной жительницы, которая лишилась 66 тысяч рублей. Женщине стало поступать множество звонков с неизвестных номеров. Абоненты представлялись менеджерами банка и сообщали о попытках оформления кредитных обязательств на имя заявительницы. Мошенники убедили пенсионерку оформить онлайн-кредит, вызнали данные карты. Все эти действия якобы должны были предотвратить хищение, однако произошло несанкционированное списание.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам деньги, а затем стерла следы преступления.