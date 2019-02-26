Суд в Карелии наказал кадастрового инженера за внесение заведомо ложных сведений в межевые планы

В Беломорском районе кадастровый инженер получил штраф 30 тысяч рублей за нарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Кадастровый инженер в период с октября по декабрь внес в изготовленные по заказу трех граждан межевые планы земельных участков явно недостоверные сведения относительно примененных методов определения координат характерных точек границ участков и использованных средств измерения.

Мировой суд Беломорского района назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.