Суд в Карелии назначил компенсацию в 350 тыс. рублей женщине, упавшей на скользкой дороге

Сегежский городской суд удовлетворил иск местной жительницы о выплате компенсации за травму, которую она получила, когда поскользнулась на неочищенной от снега территории рядом с домом.

Об этом сообщает официальный сайт суда.

К участию в деле были привлечены управляющая компания и подрядная организация, в обязанности которой входила уборка придомовой территории, в том числе очистка ее от снега и наледи.

Судебная медицинская экспертиза установила, что женщина получила травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью и привела к утрате общей трудоспособности.

Суд пришел к выводу, что подрядная организация не выполнила свои обязанности по содержанию придомовой территории.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел, что из-за травмы руки женщине пришлось делать операцию и устанавливать пластину. Она просила взыскать с ответчика 800 тыс. рублей, но суд назначил компенсацию в размере 350 тыс. рублей.

Это решение пока не вступило в законную силу.