Суд в Карелии не одобрил желание женщины получать с мужа-инвалида побольше алиментов

Жительнице Карелии отказано в требовании об изменении размера взыскиваемых алиментов, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

В Кондопоге женщина обратилась в суд с исковыми требованиями об изменении размера взыскиваемых алиментов по тем основаниям, что суммы на содержание несовершеннолетнего ребенка не соответствуют предусмотренному в Карелии прожиточному минимуму.

Кондопожанка попросила взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере кратном 2/3 долям величины прожиточного минимума, установленного в Карелии.

Изучив материалы дела, суд отметил, что алиментщик является получателем пенсии по инвалидности и ЕДВ инвалидам, задолженности по уплате алиментов не имеет, и пришел к выводу, что материальное положение ответчика исключает возможность предоставлять деньги в счет алиментных обязательств в большем объеме, поскольку ответчик, имея первую группу инвалидности, не трудоспособен, и не может быть трудоустроен с ограничениями по работам, имеет постоянный доход только в виде пенсии, отказал в удовлетворении исковых требований.