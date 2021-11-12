Суд в Карелии не смягчил наказание водителю, который отправлен на 9 лет в колонию за пьяное смертельное ДТП

Водитель, совершил смертельное ДТП, где пострадал ребенок и погиб мужчина, попросил суд смягчить наказание и не оставлять его на 9 лет за решеткой, но получил отказ.

Как сообщается на сайте Питкярантского городского суда, 28 октября вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя Суоярвского района, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП.

Водитель был признан судом виновным в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

В ходе судопроизводства было установлено, что 28 декабря 2020 годамужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, управляя в районе поселка Аллату Питкярантского района автомобилем «ВАЗ-2121», не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и его выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру Chevrolet Aveo причинен тяжкий вред здоровью, второй пассажир указанного автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия.

При назначении водителю наказания суд учел степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства дела, личность виновного, полностью признавшего вину в инкриминированном преступлении, всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и определил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его адвоката судом апелляционной инстанции оснований для смягчения наказания не установлено.

Ранее сообщалось, что 37-летний водитель, устроивший пьяную смертельную аварию, отправится за решетку на 9 лет.