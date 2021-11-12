890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Суд в Карелии не смягчил наказание водителю, который отправлен на 9 лет в колонию за пьяное смертельное ДТП

Новости. Общество
07:30, 19 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Сергей Карпов

Новости партнеров

Водитель, совершил смертельное ДТП, где пострадал ребенок и погиб мужчина, попросил суд смягчить наказание и не оставлять его на 9 лет за решеткой, но получил отказ.

Как сообщается на сайте Питкярантского городского суда, 28 октября вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя Суоярвского района, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП.

Водитель был признан судом виновным в совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

В ходе судопроизводства было установлено, что 28 декабря 2020 годамужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, управляя в районе поселка Аллату Питкярантского района автомобилем «ВАЗ-2121», не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и его выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Chevrolet Aveo.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру Chevrolet Aveo причинен тяжкий вред здоровью, второй пассажир указанного автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия.

При назначении водителю наказания суд учел степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства дела, личность виновного, полностью признавшего вину в инкриминированном преступлении, всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и определил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его адвоката судом апелляционной инстанции оснований для смягчения наказания не установлено.

Ранее сообщалось, что 37-летний водитель, устроивший пьяную смертельную аварию, отправится за решетку на 9 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

18.11.2021 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»