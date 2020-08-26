Суд в Карелии обязал детсад выплатить 100 тысяч родителям ребенка, сломавшего руку на прогулке

В Пудоже 6-летний ребенок сломал руку во время прогулки в детском саду, поскользнувшись на тротуаре, сообщили в Пудожском горсуде.

В Пудоже суд рассмотрел гражданское дело по иску матери ребенка к детскому саду №1 о взыскании расходов на лечение ребенка, проезд к месту лечения, компенсации морального вреда.

Иск заявлен по тем основаниям, что 6-летний ребенок, являясь воспитанником детского сада №1 в Пудоже, в январе во время дневной прогулки поскользнулся и упал, получив травму руки в виде закрытого перелома. Длительное время дошкольник находился на лечении в больнице Пудожа, а также республиканской детской больнице. По мнению матери ребенка, в связи с отсутствием противогололедной подсыпки территории детского сада, а также недостаточным присмотром со стороны воспитателей детского сада, ребенок получил травму.

В суде представители детского сада, а также администрации Пудожского района с иском не согласились, указав, что травма получена в результате несчастного случая, вызванного шалостью несовершеннолетнего, который проигнорировал указание воспитателя о недопустимости использования в игре скользкой поверхности. Территория, на которой осуществлялась прогулка детей, была обработана противогололедными материалами и была полностью подготовлена для проведения прогулок. Просили в иске отказать.

Но в процессе рассмотрения дела вина детсада в причинении вреда ребенку нашла свое подтверждение. В связи с чем суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу матери воспитанника расходы на лечение ребенка, расходы на проезд к месту лечения, в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.