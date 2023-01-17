Суд в Карелии ограничил свободу пенсионеру-автомобилисту, который сбил пешехода, хотя мог этого и не делать

В Медвежьегорском районе осужден 64-летний местный житель, который ехал на машине и сбил пешехода, хотя видел его и мог остановиться.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, житель Медвежьегорского района осужден за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Так, 8 июля в 20.00 в 2-21 году в поселке Пиндуши Медвежьегорского района на улице Повенецкая 64-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Суд признал виновным 64-летнего водителя, который, управляя автомобилем, двигался в светлое время суток со скоростью около 40 км/ч, обнаружив на дороге пешехода, проявил преступное легкомыслие, полагаясь на благополучный исход, имея возможность предотвратить ДТП, снизив скорость или становившись, выполнил небезопасный маневр и наехал на пешехода.

В результате пешеход получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Суд посчитал вину водителя доказанной и приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год.